* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 31 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Представитель прокуратуры на заседании Басманного суда 31 января попросил заочно приговорить Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к девяти годам колонии общего режима.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Басманный суд

Также прокурор предложил на четыре года запретить Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заниматься администрированием сайтов и иных интернет-ресурсов.

Невзоров проходит обвиняемым по делу о дискредитации Вооружённых сил России. По версии следствия, он распространял в соцсетях и на других ресурсах под видом достоверной ложную информацию о якобы совершенных российской армией в ходе СВО военных преступлениях.