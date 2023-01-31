Законопроект об освобождении от декларирования доходов участников спецоперации внесен в Госдуму

Москва, , 16:05 — REGNUM Закрепить на уровне закона право не предоставлять декларации о доходах чиновников, парламентариев и министров на время специальной военной операции внесли в Госдуму Госсовет (Курултай) Башкортостана и депутат Госдумы от «Единой России» Рафаэль Марданшин, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается предусмотреть приостановление обязанности по представлению сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на срок призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта на прохождение военной службы или срок участия в добровольных формированиях лиц, взявших на себя обязательства по выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, а также трехмесячный срок для представления таких сведений для лиц, вернувшихся с военной службы по мобилизации, после окончания контракта на прохождение военной службы или контракта о пребывании в добровольном формировании.

Законопроект почти повторяет ранее изданный указ президента России.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о новациях при декларировании доходов депутатов и сенаторов, причем не только федеральных, но и в регионах. Согласно изменениям, с 1 марта 2023 года опубликованию в интернете будет подлежать только обобщенная статистическая информация о представлении парламентариями соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.

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