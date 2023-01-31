В Центробанке спрогнозировали риски для роста российской экономики

Москва, , 16:33 — REGNUM Росту российской экономики грозят несколько рисков, говорится в материалах экспертов департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Здание Центрального банка РФ © Михаил Воскресенский/РИА Новости

По их данным, «дефицит кадров, сохраняющиеся технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут выступить основными факторами, замедляющими переход экономики к устойчивому росту со второго полугодия 2023 года».

Также эксперты полагают, что риски для позитивной динамики несут замедление мировой экономики и вводимые ограничения на российский экспорт.

Напомним, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, «адские» санкции Запада с треском провалились, но инициаторам ограничений, вражеским странам, не хватает мужества это признать.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году ВВП России упал на 2,2%, хотя по прогнозу, сделанному в октябре 2022 года, падение должно было быть на уровне не ниже, чем 3,4%.

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