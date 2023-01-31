Лондон, 31 января, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Британские специалисты обучили 10 тыс. украинских военных и намерены обучить ещё 40 тыс. человек в 2023 году. Об этом заявил представитель Даунинг-стрит, сообщает 31 января газета Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритании по-прежнему принадлежит крайне важная роль в оснащении и обучении военнослужащих ВСУ. Он заверил, что Лондон будет добиваться максимальной пользы для украинских военных от нового вооружения, которое получает Киев, сообщил представитель правительства страны.

«Десять тысяч украинских военных уже прошли обучение у своих британских коллег, а в этом году планируется обучить ещё 40 тысяч», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт призвал западные страны к созданию коалиции для отправки своих войск на Украину.

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