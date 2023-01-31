В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после смерти воспитанницы детского сада

Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смерти малолетней девочки, которая получила травму в детском саду. Об этом 31 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Свердловской области.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, 25 января стражи порядка получили информация о том, что в детском саду Екатеринбурга пострадала малолетняя девочка. По данному факту была организована процессуальная проверка.

Отмечается, что 31 января следователи получили сведения о том, что, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, пострадавшая девочка скончалась.

По предварительной информации, травму девочка получила во время катания с горки, которая находится на территории детского сада.

«Малолетняя воспитанница зацепилась находившимся у неё на шее шарфом за конструктивный элемент горки. Сотрудница детского учреждения приняла меры к тому, чтобы устранить возникшую опасность, после чего девочка была доставлена в больницу. К сожалению, спасти её жизнь не удалось», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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