Москва, 31 января, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Россия и Египет намерены увеличивать долю расчетов в национальных валютах, заявил 31 января на пресс-конференции в Москве глава МИД Египта Самех Шукри.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Соответствующие механизмы уже готовятся, и «в духе большего суверенитета» они будут активно использоваться, сказал министр.

В Москву Шукри прибыл на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщалось ранее, 27 января президент России Владимир Путин поручил увеличить объем и темпы роста торговли в национальных валютах со странами СНГ и рядом стран Азии и Африки.