Euractiv: в Евросоюзе сохраняются разногласия по поводу ускоренного вступления Украины

Брюссель, , 15:49 — REGNUM Ускоренное вступление Украины в Евросоюз остаётся маловероятным, поскольку в странах — членах организации сохраняются разногласия по этому вопросу. Об этом 31 января пишет издание Euractiv со ссылкой на проект коммюнике по итогам консультаций между европейскими и украинскими чиновниками.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в проекте документа лидеры ЕС и Киева заявляют о «значительном прогрессе, который продемонстрировала Украина за последние месяцы» для вступления в блок.

При этом страны — члены ЕС высказывали разные взгляды по поводу позитивных формулировок, касающихся перспективы вступления Украины в ЕС.

«Большое число крупных государств-членов не приемлет слишком позитивные формулировки», — заявил изданию европейский дипломат.

По данным издания, перспектива вступления Киева в ближайшее время остаётся маловероятной. Сопротивление есть со стороны Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии, Бельгии и Дании.

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