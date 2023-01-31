Краснов: прокуратура возвращает государству контроль над стратегическими предприятиями

Москва, , 16:06 — REGNUM Прокуратура РФ возвращает государству контроль над стратегическими для безопасности страны предприятиями. Об этом 31 января заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Игорь Краснов © Михаил Климентьев/ РИА Новости

«Мы продолжали работу по защите имущественных интересов государства, в первую очередь там, где третьи лица пытались, исходя из своих предумышленных, корыстных интересов, получить какую-то выгоду для себя», — сказал он, рассказав о количестве исков в сфере государственного и муниципального имущества.

Он также доложил о продолжающейся работе по возвращению государственного контроля над стратегическими предприятиями, контролем над которыми незаконно завладели третьи лица или контроль над которыми был утрачен.

Уточняется, что речь идёт о новых территориях Российской Федерации.

Ранее генпрокурор сообщил, что большинство проблем с обеспечением обмундирования мобилизованных россиян удалось решить.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент республики не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс «в нынешних условиях».

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