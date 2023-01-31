Вашингтон, 31 января, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Летом Нью-Йорк и большая часть Восточного побережья США могут ощутить нехватку бензина в результате запрета, введенного Евросоюзом в отношении топлива из России. Об этом 31 января пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По информации агентства, такое решение ЕС может перекрыть резервные поставки, на которые США рассчитывают в разгар автомобильного сезона.

По информации журналистов, сезонные запасы бензина в США находятся на самом низком уровне примерно за десятилетие, а зимнее техническое обслуживание на нефтеперерабатывающих заводах может привести к дальнейшему уменьшению запасов.

«Запрет Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России с 5 февраля создаст нагрузку на поставки сырья в регион, ограничив количество бензина, которое блок может производить для себя или для восточного побережья США, которое летом всё больше зависит от трансатлантического импорта», — пишет агентство.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «адские санкции» Запада с треском провалились. Правительство РФ утвердило порядок реализации указа президента Владимира Путина об ответных мерах на введение предельной стоимости нефти и нефтепродуктов из России.

Читайте также: В Еврокомиссии заявили о «тщательной» проработке жёстких санкций против РФ