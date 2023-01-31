Власти Великобритании: передача Киеву истребителей в настоящее время нецелесообразна

Лондон, , 15:46 — REGNUM В Великобритании считают нецелесообразным в настоящее время передавать Украине истребители. Об этом 31 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя британского премьера.

«Великобритания продолжит обсуждать вопросы поддержки Украины вместе с союзниками», — цитирует источника автор публикации.

Напомним, высокопоставленный источник в британских ВВС ранее заявлял, что передача Киеву истребителей возможна, но не является приоритетом для Лондона. Такие поставки власти Великобритании могут одобрить только после того, как российские войска «покинут территорию Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев ждет 200 истребителей от западных союзников.

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