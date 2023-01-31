Лондон, 31 января, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В Великобритании считают нецелесообразным в настоящее время передавать Украине истребители. Об этом 31 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя британского премьера.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Истребители F16

«Великобритания продолжит обсуждать вопросы поддержки Украины вместе с союзниками», — цитирует источник автор публикации.

Напомним, высокопоставленный источник в британских ВВС ранее заявлял, что передача Киеву истребителей возможна, но не является приоритетом для Лондона. Такие поставки власти Великобритании могут одобрить только после того, как российские войска «покинут территорию Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев ждет 200 истребителей от западных союзников.

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