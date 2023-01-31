Власти Украины предложили запретить говорить по-русски во всех вузах страны

Киев, , 15:41 — REGNUM Практика запрета на использование русского языка в личном общении должна быть распространена на все вузы Украины, заявил 31 января «языковой омбудсмен» страны Тарас Креминь.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее указанное решение было принято в Киево-Могилянской академии. Запрет распространяется на студентов, преподавателей и весь остальной персонал вуза.

Также Креминь предложил ввести во всех вузах должности «уполномоченного по защите госязыка», чтобы бороться с таким явлениями, как использование преподавателями негосударственного языка во время занятий.