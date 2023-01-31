Лавров: Россия считает логичным подключить Иран к контактам по нормализации между Турцией и Сирией

Москва, , 15:33 — REGNUM Россия считает логичным участие Ирана в новых контактах по урегулированию между Сирией и Турцией. Об этом 31 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

Сергей Лавров Mid.ru

«Я считаю абсолютно логичным, что дальнейшие контакты, посвящённые содействию нормализации турецко-сирийских отношений будут сопровождаться Россией и Ираном», — сказал Лавров.

Он напомнил, что Россия, Турция и Иран являются членами астанинской «тройки», которая занимается сирийским урегулированием. Также он добавил, что уровень и формат новых контактов прорабатываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара допускает подключение Ирана к переговорам между Россией, Турцией и Сирией.

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