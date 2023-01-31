Бровары, Украина, 31 января 2023, 15:32 — REGNUM Мэр города Бровары Киевской области и мужчины, входящие в горсовет, получили повестки прямо на заседании. Об этом сообщают 31 января украинские СМИ.

Киевский террористичекий режим
Киевский террористичекий режим
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Представитель военкомата сначала вручил повестку мэру Игорю Сапожко, затем подписи о получении повесток по очереди поставили депутаты городского совета. Мужчины должны явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал к срочной максимальной мобилизации для фронта и тыла. За счёт текущей волны мобилизации украинское министерство обороны рассчитывает пополнить ряды ВСУ на 100 тыс. человек. При этом часть граждан отправляют в войска насильно и после жёстких задержаний.

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