Бровары, Украина, 31 января, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Мэр города Бровары Киевской области и мужчины, входящие в горсовет, получили повестки прямо на заседании. Об этом сообщают 31 января украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Представитель военкомата сначала вручил повестку мэру Игорю Сапожко, затем подписи о получении повесток по очереди поставили депутаты городского совета. Мужчины должны явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал к срочной максимальной мобилизации для фронта и тыла. За счёт текущей волны мобилизации украинское министерство обороны рассчитывает пополнить ряды ВСУ на 100 тыс. человек. При этом часть граждан отправляют в войска насильно и после жёстких задержаний.

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