Угледар, ДНР, 31 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Мадридское ежедневное издание La Razón 30 января опубликовало статью, посвященную боям в районе города Угледара (ДНР). Российские войска заняли восточную часть города, хотя украинская сторона это не подтверждает, поясняет газета.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

La Razón приводит мнение Евгения Назаренко, представителя 68-й бригады (по всей видимости, речь идет о 68-й пехотно-егерской бригаде ВСУ, действующей на южнодонецком направлении).

Назаренко отмечает, что в отличие от штурмовых подразделений «Вагнера», действующих в Артемовске, российские военные ведут более традиционную борьбу. Он признаёт, что российские войска добились «ограниченного прогресса» в захвате позиций в населённых пунктах вблизи города, но к концу января ситуация стабилизировалась. По словам Назаренко, украинские подразделения в этом районе имеют необходимое вооружение для продолжения обороны, но недостаточное для попытки контрнаступления с целью отбить силы противника.

Другой представитель ВСУ сообщил испанскому изданию, что россияне пытаются измотать украинские войска, найти слабое звено и прорвать их оборону. Украина же расплачивается за недостаток тяжелого вооружения и необходимость быстро обучать неопытных новобранцев, поэтому армия несет относительно высокие потери, отмечает La Razon.

По словам Назаренко, если российские войска возьмут под контроль Угледар, то ВС России «смогут контролировать наши (украинские) логистические маршруты».

В случае занятия города российские военные смогут контролировать большую территорию с высот, где расположен Угледар, и заставят подразделения ВСУ отступить на 20 километров по направлению на север, к Курахово, указал Назаренко.

Как поясняет автор публикации в La Razón, занятие Угледара российскими войсками будет означать невозможность для ВСУ развить наступление на юг с выходом к Мариуполю.

Подразделения группировки войск «Восток» ВС России нанесли огневое поражение противнику в районе Угледара, сообщили 31 января в Минобороны РФ. Объектом удара стали подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ.