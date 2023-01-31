Хараре, , 15:30 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в Зимбабве подарили чучело льва, сообщает 31 января «БелТА».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский лидер совершает визит в Зимбабве, там он встретился с президентом этой страны Эммерсоном Мнангагве. Журналисты, освещавшие мероприятие, рассказали, что стороны обменялись подарками. Лукашенко подарил Мнангагве трактор, а взамен получил чучело льва.

Также главы государств провели переговоры и приняли участие в церемонии передачи белорусской техники аграриям африканского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 января прибыл в Зимбабве, где его встретила восторженная толпа.