Хараре, 31 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в Зимбабве подарили чучело льва, сообщает 31 января «БелТА».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Белорусский лидер совершает визит в Зимбабве, там он встретился с президентом этой страны Эммерсоном Мнангагве. Журналисты, освещавшие мероприятие, рассказали, что стороны обменялись подарками. Лукашенко подарил Мнангагве трактор, а взамен получил чучело льва.

Также главы государств провели переговоры и приняли участие в церемонии передачи белорусской техники аграриям африканского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 января прибыл в Зимбабве, где его встретила восторженная толпа.