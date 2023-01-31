МИД Турции: парламент не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара, , 15:33 — REGNUM Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс «в нынешних условиях». Об этом 31 января заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой.

Мевлют Чавушоглу © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Мы не можем сказать «да» их членству в НАТО, пока наши требования не будут выполнены… В основе идеи создания НАТО лежит обеспечение безопасности стран — членов блока», — отметил он, добавив, что кандидаты обязаны учитывать позицию Анкары.

По словам главы внешнеполитического ведомства, речь идёт прежде всего о заявке Швеции, поскольку финская может получить турецкое одобрение.

Читайте также: В Турции оценили поведение Финляндии в процессе вступления в НАТО

Чавошоглу подчеркнул, что Североатлантический альянс хочет, чтобы процесс вступления двух стран шёл параллельно, добавив, что Швеция и Финляндия придерживаются аналогичной позиции.

«Если будет принято решение по отдельным заявкам, как заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии», — добавил министр.

Напомним, в последние дни конфликт между Турцией и Швецией резко обострился. Причиной стали акции протеста в Швеции против политики Турции, сопровождающиеся сожжением Корана.

Как сообщало ИА REGNUM, президент страны Финляндии Саули Ниинисте заявил, что заявления и высказывания представителей Турции, включая турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс не влияют на планы Хельсинки, касающиеся вступления в НАТО.

Читайте также: Президент Финляндии ответил на комментарии Анкары по заявке в НАТО