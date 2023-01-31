Египет планирует наращивать поставки зерна из России
Москва, 31 января 2023, 15:46 — REGNUM Руководство Египта надеется на продолжение поставок зерна из России и увеличение их объема. Об этом 31 января заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе выступления на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.
Шукри напомнил, что Россия является одним из главных поставщиков зерна на мировой рынок, а этот продукт является для Египта стратегическим.
«Мы рассчитываем на дальнейшие поставки этого вида сырья», — заявил Шукри, добавив, что руководство Египта нацелено не только сохранить текущие темпы и объемы поставок, но и нарастить их, расширить номенклатуру товарооборота по другим направлениям.
Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин потребовал не допустить вывоза всего урожая за границу.
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