Москва, , 15:46 — REGNUM Руководство Египта надеется на продолжение поставок зерна из России и увеличение их объема. Об этом 31 января заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе выступления на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД РФ © Алексей Майшев/РИА Новости

Шукри напомнил, что Россия является одним из главных поставщиков зерна на мировой рынок, а этот продукт является для Египта стратегическим.

«Мы рассчитываем на дальнейшие поставки этого вида сырья», — заявил Шукри, добавив, что руководство Египта нацелено не только сохранить текущие темпы и объемы поставок, но и нарастить их, расширить номенклатуру товарооборота по другим направлениям.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин потребовал не допустить вывоза всего урожая за границу.

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