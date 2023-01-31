Москва, 31 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Экономика России быстро адаптировалась к резкому изменению внешних условий, говорится 31 января в материалах Центробанка.

Михаил Воскресенский/РИА Новости ЦБ РФ

Регулятор отмечает стабильную работу финансовой системы, быструю переориентацию поставок и логистики, меры поддержки со стороны ЦБ и правительства страны.

В конце 2022 года экономическая активность в России немного возросла, но по итогам четвёртого квартала осталась на уровне третьего квартала, сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году денежно-кредитная политика ЦБ будет способствовать замедлению инфляции до 5-7%, а к 2024 году она вернётся к уровню в 4%. Баланс рисков смещается в сторону проинфляционных.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России ожидает в 2023 году прибыли от банковского сектора более чем в триллион рублей.

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