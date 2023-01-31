Москва, 31 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Отряд боевых кораблей Северного флота России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с яхты, которая потерпела бедствие в Атлантическом океане, сообщили 31 января в Министерстве обороны РФ.

Павел Львов/РИА Новости Фрегат «Адмирал Горшков»

Отмечается, что экипаж среднего танкера «Кама» принял аварийный сигнал с терпящей бедствие яхты. Для оказания помощи экипажу танкер отклонился от маршрута и направился в район аварии.

На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт танкера одного человека с личными вещами и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции, совершавший одиночное плавание в Атлантике, уточнили в Минобороны.

Мужчине была оказана первая медицинская помощь. По его просьбе он будет доставлен в ближайший порт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» Северного флота (СФ) ВМФ России вышел в Баренцево море «для отработки плановых учебно-боевых задач».

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