Москва, 31 января, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил получение от египетского коллеги Самеха Шукри некоего послания по Украине от США. Об этом он заявил 31 января в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Египта.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Сергей Лавров и Самех Шукри

«Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря [Энтони] Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», — заявил он.

Лавров добавил, что Москва готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование конфликта.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, американское послание содержит только призывы «уйти и прекратить».

Ранее появилась информация, что министр иностранных дел Египта Самех Шукри 30 января вылетел в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Накануне, 29 января, Египет в рамках ближневосточного турне посетил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Крым больше никогда не будет украинским, неприемлемы.

Читайте также: В Киеве назвали неприемлемыми слова президента Хорватии о Крыме