Москва, 31 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы России делают всё необходимое для того, чтобы планам Запада на Украине было не суждено сбыться, заявил 31 января глава МИД РФ Сергей Лавров.

Светлана Шевченко/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Запад продолжает «накачивать» Украину оружием, но ВС России сделают всё, что требуется, чтобы Украина не стала «еще более острой» угрозой для безопасности России, отметил он.

Как бы ни старались западные лидеры оправдать свои действия по предоставлению Украине огромных объемов оружия, всем ясно, о чем идет речь: НАТО ведет гибридную войну с Россией, подчеркнул Лавров.

Планы Запада не сбудутся, резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года Лавров отмечал, что отношения России и Запада уже никогда не будут прежними, но какими именно они станут в дальнейшем — пока неясно.