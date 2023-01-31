Лавров: на Западе признали, что Минские соглашения были нужны для подготовки к войне

Москва, , 15:07 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко, а до него бывшие лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд откровенно признались, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы готовить войну против России, заявил 31 января глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Сергей Гунеев/РИА Новости

Соглашения долгие годы саботировались, а западные страны использовали это время для того, чтобы «вскармливать» киевский режим для войны против России, отметил он.

Как сообщалось ранее, в интервью BBC Петр Порошенко заявил, что Минские соглашения дали Украине восемь лет на подготовку к военному конфликту с Россией и что в этом был их «успех».

Ранее с аналогичными заявлениями выступили Олланд и Меркель.