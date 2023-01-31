Лавров прокомментировал признания западных лидеров о Минских соглашениях
Лавров: на Западе признали, что Минские соглашения были нужны для подготовки к войне
Москва, 31 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко, а до него бывшие лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд откровенно признались, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы готовить войну против России, заявил 31 января глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сергей Гунеев/РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Соглашения долгие годы саботировались, а западные страны использовали это время для того, чтобы «вскармливать» киевский режим для войны против России, отметил он.
Как сообщалось ранее, в интервью BBC Петр Порошенко заявил, что Минские соглашения дали Украине восемь лет на подготовку к военному конфликту с Россией и что в этом был их «успех».
Ранее с аналогичными заявлениями выступили Олланд и Меркель.