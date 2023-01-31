Лондон, 31 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт считает, что Запад должен создать коалицию из стран — членов НАТО, которые готовы отправить свои войска на Украину. Об этом 31 января он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По его словам, Западу нужно решить, как он намерен исполнить задуманное и каким образом Украина должна победить в конфликте.

Он выразил мнение, что простое движение в сторону вовлечения в противостояние не поможет.

«Нам сейчас нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны взять обязательства по коалиции желающих, чтобы вступить, поддержать Украину и вытеснить Россию из этой суверенной страны», — заявил он.

Ховарт считает, что Западу необходимо рассмотреть вопрос по отправке своих военнослужащих на Украину.

При этом, по его словам, Запад не должен срочно передавать Киеву истребители.

Он считает, что если американские истребители F-16 попадут в руки России в результате работы российских военнослужащих, то это может таить опасность для Запада.