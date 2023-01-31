Угледар, ДНР, 31 января, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Близкое занятие Угледара не вопрос ближайших дней или недель, пояснил 31 января ИА REGNUM военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

«Никаких изменений по Угледару ждать не стоит. За последние месяцы не отмечается никаких новых подходов к работе по освобождению городов, — пояснил собеседник. — Город берётся в полукольцо, наносится массированное огневое поражение, после чего противник последовательно выбивается из опорных пунктов. Никакого подавляющего преимущества, вынуждающего противника в панике отступать, мы здесь не наблюдаем».

Судя по действиям противника, никаких приказов на отступление подразделения ВСУ не получали, указал Онуфриенко. «Войска, которые остаются в Угледаре, бьются до последнего», поэтому можно прогнозировать, что город «мы получим в максимально разрушенном состоянии», полагает собеседник ИА REGNUM.

Подразделения группировки войск «Восток» ВС России нанесли огневое поражение противнику в районе Угледара, сообщили 31 января в Минобороны РФ. Объектом удара стали подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ. Мирных жителей в многоэтажках Угледара уже нет (в отличие от частного сектора), высотные дома полностью заняты украинскими военными, на верхних этажах оборудованы огневые точки, во дворах размещена военная техника, сообщил ТАСС источник в силовых структурах ДНР.