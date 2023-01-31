Международная федерация журналистов может исключить Россию из своего состава

Брюссель, , 15:17 — REGNUM Международная федерация журналистов (МФЖ) выступила с инициативой об исключении из своего состава Союза журналистов России (СЖР), сообщает 31 января агентство Reuters.

Владимир Соловьев © Нина Зотина/ РИА Новости

По данным издания, союзы журналистов североевропейских стран обвиняют МФЖ в недемократических методах и ведении неэтичной финансовой деятельности. Также в международной федерации бездействуют после создания региональных ассоциаций российских журналистов на новых территориях, полагают инициаторы протеста.

При этом глава СЖР Владимир Соловьев пояснил ТАСС, что официальное решение по исключению Союза журналистов России из международной организации не принято, никаких уведомлений по данному поводу не направлялось.

Напомним, в феврале 2022 года международная федерация журналистов призывала страны Европы не использовать СМИ как оружие.