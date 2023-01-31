Москва, 31 января, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности внёс российский президент Владимир Путин. Документ опубликован 31 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Поправки к указу от 14 июня 2012 года предусматривают «принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», следует из нового указа.

Так, решение об установлении красного (критического) уровня террористической опасности в регионах России будет принимать председатель Национального антитеррористического комитета (НАК). Основание должен будет представить председатель региональной антитеррористической комиссии.

В полномочия региональных комиссий войдёт установление синего (повышенный) и жёлтого (высокий) уровней террористической опасности на отдельных территориях регионов. При этом не должно быть противоречий с решениями главы НАК.

При жёлтом уровне опасности в регионах введут досмотр машин на предмет обнаружения оружия и взрывчатки. Ранее досмотр проводился при красном уровне угрозы.

В настоящее время жёлтый уровень введён в Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, в Белгородской, Брянской и Курской областях.