Путин попросил Краснова следить за реализацией поддержки семей с детьми
Москва, 31 января 2023, 14:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин попросил генпрокурора Игоря Краснова держать на особом контроле вопросы, которые связаны с мерами поддержки семей с детьми.
Российский лидер уточнил, что это касается и финансирования, жилищных прав — там целый набор инструментов по поддержке граждан, он должен эффективно работать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.
Правительству также было поручено предусмотреть оценку результативности дополнительных мер, источники и объем финансирования.
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