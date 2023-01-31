Москва, , 14:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин попросил генпрокурора Игоря Краснова держать на особом контроле вопросы, которые связаны с мерами поддержки семей с детьми.

Игорь Краснов Kremlin.ru

«В сфере нашего внимания, внимания государства под особым контролем должны находиться семьи с детьми», — сказал глава государства в ходе встречи с Красновым.

Российский лидер уточнил, что это касается и финансирования, жилищных прав — там целый набор инструментов по поддержке граждан, он должен эффективно работать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.

Правительству также было поручено предусмотреть оценку результативности дополнительных мер, источники и объем финансирования.

Читайте также: Путин дал поручение разработать комплекс мер для повышения рождаемости