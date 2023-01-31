Донецк, 31 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 50 военнослужащих ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 31 января.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ «Акация» ВС РФ

Также было уничтожено несколько единиц техники — французская самоходная артиллерийская установка Caesar, американская артиллерийская система М-777, гаубица «МСТА-Б».

Как сообщалось ранее, на этом направлении в результате успешного наступления добровольцев при поддержке авиации, артиллерии и ракетных войск был освобождён населенный пункт Благодатное (ДНР).

30 января в Минобороны сообщили, что на донецком направлении за сутки было уничтожено до 70 военнослужащих ВСУ.