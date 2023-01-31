Луганск, , 14:55 — REGNUM Украинским войскам придётся оставить либо Артёмовск, либо Часов Яр, ситуация там невыгодна для командования ВСУ. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 31 января в эфире телеканала «Россия 24».

В зоне спецоперации © Константин Михальчевский/РИА Новости

По его словам, ВСУ нужны запасные позиции, чтобы отойти из Артёмовска (до 1924 года — Бахмут), который неизбежно займут российские войска. Эти запасные позиции выбраны в городе Часов Яр, расположенном западнее. Там есть много складов, больницы и инфраструктура, неплохие укрепления.

«Все прекрасно понимают, что судьба Артёмовска предрешена», — подчеркнул Марочко.

ВС России начали обходить Артемовск с юга, а ВСУ люди нужны и в Артёмовске, и в Часовом Яре. Перед украинским командованием встала дилемма: оставить Артёмовск либо перебрасывать туда силы, обескровливая Часов Яр. Это довольно невыгодная ситуация, пояснил он.

Марочко также предположил, что Красный Лиман, который ВСУ заняли 1 октября, российские войска могут освободить раньше Артёмовска.

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