В Пекине предупредили Вашингтон о высокой цене за войну с Китаем
Пекин, 31 января 2023, 14:46 — REGNUM Вашингтону придётся дорого заплатить за войну с Пекином. Об этом 31 января написал обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь.
«Неважно, на военном уровне или в области науки и техники — действия США по подавлению Китая принесут им гораздо меньше, чем придётся заплатить», — отметил Юань Сяоцунь.
По его словам, чем больше США будут призывать к войне, тем больше Китай преисполнится решимости защищаться и укреплять оборону, а чем больше Вашингтон будет осаждать Пекин в области высоких технологий, тем выше будет его стремление к независимым инновациям и разработкам.
Также он отметил, что громкие слова американских военных о будущей войне с Китаем не стоит воспринимать как бред сумасшедших, поскольку они отражают истинные намерения США, армия которых ведет подготовку к возможному конфликту с КНР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, генерал ВВС США Майк Минихан в разосланной своим подчинённым служебной записке написал, что война с Китаем может начаться уже в 2025 году.
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