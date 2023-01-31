Краснов доложил Путину, что основные вопросы с обеспечением военных обмундированием решены

Москва, , 14:53 — REGNUM Большинство проблем с обеспечением обмундирования мобилизованных россиян удалось решить, сообщил 31 января на встрече с президентом России Владимиром Путиным генеральный прокурор Игорь Краснов.

Игорь Краснов genproc.gov.ru

Из доклада руководителя федерального надзорного ведомства следует, что работа по обеспечению военнослужащих бронежилетами и другим обмундированием продолжается.

В данное время сотрудники прокуратуры ведут контроль за поставками мобилизованным бойцам зимнего форменного обмундирования, а также формированием складов и их сохранностью, сказал Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2022 года в Ставрополье организовали проверку после жалоб мобилизованных на нехватку снаряжения.

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