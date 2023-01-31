Мелитополь, 31 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Появившиеся в Запорожской области российские РСЗО «Торнадо-С» стали противовесом американским комплексам HIMARS, заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Гердо/ТАСС «Торнадо-С»

«Появление в должном количестве ракетных систем залпового огня «Торнадо-С» с управляемыми снарядами дает возможность стопроцентного попадания по позициям противника», — цитирует его слова РИА Новости.

Рогов пояснил, что у комплексов «Торнадо-С» метровая точность, поэтому они являются противовесом в боевых условиях системе HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Благодатное в Артёмовском районе ДНР освобождён российскими войсками.