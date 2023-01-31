ВС России уничтожили на херсонском направлении две САУ и два склада с боеприпасами

Херсон, , 14:39 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции на херсонском направлении за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщили в Министерстве обороны 31 января.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также на этом направлении были уничтожены два склада с боеприпасами — в районах населённых пунктов Михайловка и Змиевка (Херсонская область).

30 января в Министерстве сообщили об уничтожении на херсонском направлении одной САУ «Гвоздика» и одного склада с артиллерийскими боеприпасами.