Минобороны: на херсонском направлении уничтожены две САУ и два склада
ВС России уничтожили на херсонском направлении две САУ и два склада с боеприпасами
Херсон, 31 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции на херсонском направлении за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщили в Министерстве обороны 31 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Уничтоженная техника ВСУ
Также на этом направлении были уничтожены два склада с боеприпасами — в районах населённых пунктов Михайловка и Змиевка (Херсонская область).
30 января в Министерстве сообщили об уничтожении на херсонском направлении одной САУ «Гвоздика» и одного склада с артиллерийскими боеприпасами.