Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM Почти 80 первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых» откроют в Свердловской области. Об этом 31 января сообщил заместитель министра образования и молодежной политики региона Евгений Бирюк в ходе пресс-конференции в Уральском региональном центре.

Первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» edu.gov.ru

«Марафон первичных отделений мы начнем с 1 февраля — откроется 77 первичных отделений», — сказал он, добавив, что первички будут открыты в средних профессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях.

Бирюк отметил, что первыми в работу включатся педагогический колледж, а также Уральский институт управления — филиал РАНХиГС.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров провёл в московской школе №1529 имени А. С. Грибоедова «Разговор о важном».

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