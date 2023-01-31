Минобороны РФ известило об освобождении поселка Благодатное в ДНР

Москва, , 16:46 — REGNUM Армия России, участвующая в специальной военной операции (СВО) на Украине, наступает почти по всем направлениям. По данным Минобороны РФ за 31 января, добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии освободили поселок Благодатное в ДНР. Только за сутки на донецком направлении было уничтожено до 50 украинских военнослужащих.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На южнодонецком направлении потери ВСУ (Вооруженных сил Украины) составили свыше 40 военнослужащих. В районах населенных пунктов Угледар и Катериновка (ДНР) уничтожены два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами.

На херсонском направлении российские войска нанесли поражение военной технике: в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также два склада с боеприпасами.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (31.01.2023 г.) Минобороны РФ

На купянском направлении российская артиллерия нанесла поражение противнику близ населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области. ВСУ потеряли там до 45 военнослужащих.

Также Минобороны РФ известило о сбитом Ми-8 воздушных сил Украины в районе пункта Золотая Балка Херсонской области и перехвате трех реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Златоустовка и Скадовск.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 342 дня. Российские войска продолжают продвижение в Угледаре (ДНР), на южнодонецком и запорожском направлениях идут ожесточенные бои. Также известно, что ВСУ уже не могут пользоваться трассой, ведущей из Константиновки в Артёмовск.

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