Москва, 31 января 2023, 16:46 — REGNUM Армия России, участвующая в специальной военной операции (СВО) на Украине, наступает почти по всем направлениям. По данным Минобороны РФ за 31 января, добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии освободили поселок Благодатное в ДНР. Только за сутки на донецком направлении было уничтожено до 50 украинских военнослужащих.

СВО
СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На южнодонецком направлении потери ВСУ (Вооруженных сил Украины) составили свыше 40 военнослужащих. В районах населенных пунктов Угледар и Катериновка (ДНР) уничтожены два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами.

На херсонском направлении российские войска нанесли поражение военной технике: в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также два склада с боеприпасами.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (31.01.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (31.01.2023 г.)
Минобороны РФ

На купянском направлении российская артиллерия нанесла поражение противнику близ населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области. ВСУ потеряли там до 45 военнослужащих.

Также Минобороны РФ известило о сбитом Ми-8 воздушных сил Украины в районе пункта Золотая Балка Херсонской области и перехвате трех реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Златоустовка и Скадовск.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 342 дня. Российские войска продолжают продвижение в Угледаре (ДНР), на южнодонецком и запорожском направлениях идут ожесточенные бои. Также известно, что ВСУ уже не могут пользоваться трассой, ведущей из Константиновки в Артёмовск.

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