Москва, , 14:35 — REGNUM Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли поражение более чем 80 артиллерийским подразделениям ВСУ в более чем 120 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военнослужащие РФ на борту вертолета Ми-8 © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией… нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ведомстве в ходе брифинга рассказали об огневом поражении противника на южнодонецком направлении. Удар был нанесён по подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара, а также 110-й бригады территориальной обороны возле населённого пункта Новополь ДНР.

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