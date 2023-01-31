Авиация и артиллерия за сутки поразили живую силу ВСУ в 126 районах
Москва, 31 января 2023, 14:35 — REGNUM Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли поражение более чем 80 артиллерийским подразделениям ВСУ в более чем 120 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ведомстве в ходе брифинга рассказали об огневом поражении противника на южнодонецком направлении. Удар был нанесён по подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара, а также 110-й бригады территориальной обороны возле населённого пункта Новополь ДНР.
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