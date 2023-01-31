ДНР, 31 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. После взятия Соледара российскими войсками положение ВСУ в Северске достаточно печальное, сообщил ИА REGNUM 31 января военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«После взятия Соледара российскими войсками положение Вооруженных сил Украины в Северске достаточно печальное. Наши войска продвигаются к этому городу ещё и с юга, поэтому он оказывается в полукольце. Вчера генштаб Украины признал факт боёв за близлежащие сёла к югу от Северска. По-моему, там остаётся одно село, после чего будет идти речь непосредственно о взятии города в полукольцо на ближних подступах», — отметил эксперт.

«Одновременно идёт наступление в районе Диброва — это на другом берегу Северского Донца. Но Северский Донец в этой излучине близко подходит к Северску, и при выходе наших войск на берег город будет неизбежно находиться под обстрелом гаубичной артиллерии и РСЗО с той стороны», — добавил Онуфриенко.

Эксперт напомнил, что с востока, со стороны Лисичанска (ЛНР), союзные силы подошли к Северску уже достаточно давно. Осенью 2022 года шли бои на окраинах это города. Потом пришлось произвести отход, но тем не менее ВС России удалось закрепиться к востоку, добавил Онуфриенко.

«Еще на прошлой неделе из Северска началась эвакуация тыловых учреждений, и город активно готовят к обороне, — указал эксперт. — Тактика наших войск неизменна: создавать полукольцо и вынуждать противника уходить». При этом ВСУ, уходя, оставляют населенный пункт в руинах.

В недавний период эта тактика охвата города была использована в Соледаре, но в Артёмовске её реализовать не удаётся, несмотря на то, что город в полукольце и идут уличные бои, заметил Онуфриенко.

Возвращаясь к ситуации вокруг Северска, эксперт напомнил, что украинский генштаб в своей последней по времени сводке признал: российские войска вели штурмовые действия, в том числе в районе Раздоловки и Васюковки. «Эти населённые пункты, упомянутые в сводке, находятся на полпути между Северском и Соледаром. Признание генштаба Украины наглядно демонстрирует, что бои приближаются к Северску и довольно значительно, — подчеркнул Онуфриенко. — Это путь, который проделали наши войска в течение нескольких дней».

Как ранее напомнил ИА REGNUM военный обозреватель Юрий Подоляка, город Северск представлял собой, собственно, северный элемент в выстроенной ВСУ первой линии обороны в Донбассе (Северск — Соледар — Артемовск).

Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил, что российские силы освободили село Благодатное в окрестностях Соледара, в относительной близости трассы Артемовск — Славянск. В боях за этот населенный пункт участвовали добровольцы штурмовых отрядов при поддержке регулярных соединений авиации, ракетных войск и артиллерии, привел ТАСС слова Конашенкова.