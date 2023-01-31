Украинский Ми-8 сбили российские средства ПВО в Херсонской области

Москва, , 14:30 — REGNUM Вертолёт Ми-8, принадлежащий ВСУ, сбит российскими средствами противовоздушной обороны в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России 31 января в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Вертолет Ми — 8 © Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Украинский вертолёт сбили в районе села Золотая Балка, уточнили в ведомстве. Кроме того, у села Белогрудово под Херсоном сбит беспилотник.

Ещё четыре БПЛА уничтожены у населённых пунктов Кривошеевка, Оборотновка, Краснореченское и Владимировка в ЛНР.

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