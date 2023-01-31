Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Москва, 31 января 2023, 14:30 — REGNUM Вертолёт Ми-8, принадлежащий ВСУ, сбит российскими средствами противовоздушной обороны в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России 31 января в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.
Украинский вертолёт сбили в районе села Золотая Балка, уточнили в ведомстве. Кроме того, у села Белогрудово под Херсоном сбит беспилотник.
Ещё четыре БПЛА уничтожены у населённых пунктов Кривошеевка, Оборотновка, Краснореченское и Владимировка в ЛНР.
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