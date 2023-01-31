Москва, 31 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, принадлежащий ВСУ, сбит российскими средствами противовоздушной обороны в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России 31 января в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ Вертолет Ми — 8

Украинский вертолёт сбили в районе села Золотая Балка, уточнили в ведомстве. Кроме того, у села Белогрудово под Херсоном сбит беспилотник.

Ещё четыре БПЛА уничтожены у населённых пунктов Кривошеевка, Оборотновка, Краснореченское и Владимировка в ЛНР.

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