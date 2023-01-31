Москва, 31 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. В январе инфляционные ожидания жителей России снизились, но по-прежнему находятся в диапазоне повышенных значений апреля-декабря 2022 года. Об этом 31 января говорится в комментарии Центрального Банка РФ.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Центральный банк РФ

Отмечается, что инфляционные ожидания в январе составили 11,6%, снизившись по отношению к декабрю на 0,5 процентного пункта (п. п.).

Кроме того, наблюдаемая населением инфляция в январе также продолжила снижаться — до уровня мая-июня 2021 года. Её медианная оценка составила 14,9% (-1,4 п. п. к декабрю 2022 года).

ЦБ отмечает, что выросла доля людей, обеспокоенных удорожанием жилищно-коммунальных услуг, ростом цен на лекарства, плодоовощную продукцию, электронику и стройматериалы.