Донецк, , 14:36 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили более 60 украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск «Центр» было нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около населенного пункта Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.

Уточняется, что в результате было ликвидировано свыше 60-ти украинских военнослужащих, уничтжено четыре боевые бронированные машины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с начала года сотрудники силовых структур Российской Федерации предотвратили семь терактов в Запорожской области.

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