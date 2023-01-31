Екатеринбург, 31 января, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Прямое авиасообщение между Россией и Китаем может возобновиться в текущем году. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге Тун Ван.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Мы стараемся найти такую возможность, найти партнеров по туризму в Китае», — сказал он, добавив о желании наладить сотрудничество между туристическими агентствами двух стран.

Представитель Китая назвал возобновление двустороннего массового туризма «перспективой текущего года», а также добавил, что для этого необходимы совместные усилия Пекина и Москвы.

По словам Вана, в 2023 году возможно возобновление авиасообщения из России в Китай как на материковую часть страны, так и на остров Хайнань.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что по поводу возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока нет информации.

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