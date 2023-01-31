Исламабад, 31 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар увеличилось до 95 человек. Об этом сообщает телеканал Geo TV, ссылаясь на службу спасения.

PPI/globallookpress.com Терракт в Пакистане

По информации журналистов, в результате взрыва в мечети в городе Пешавар получили не совместимые с жизнью травмы 95 человек, еще 221 человек был ранен.

Ранее ИА REGNUM сообщило о 90 погибших в результате взрыва в мечети. Взрыв в мечети произошел 30 января во время молитвы. Бомбу привёл в действие террорист, погибший при взрыве.

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