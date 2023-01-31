Москва, 31 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российская артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ на купянском направлении, сообщили 31 января в Министерстве обороны России.

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Отмечается, что огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны было нанесено в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 45 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, был уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 50 военнослужащих ВСУ.

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