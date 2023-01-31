ВС России нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на купянском направлении
Москва, 31 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российская артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ на купянском направлении, сообщили 31 января в Министерстве обороны России.
Отмечается, что огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны было нанесено в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области.
Кроме того, был уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 50 военнослужащих ВСУ.
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