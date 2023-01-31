Законопроект о двух пенсиях детям-инвалидам, потерявшим родителей, внесен в Госдуму

Москва, , 14:16 — REGNUM Законопроект о выплате детям с инвалидностью, потерявшим одного или двух родителей, пенсию по инвалидности и пенсию по потере кормильца внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Инвалидность Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эти две пенсии предлагаем выплачивать детям-инвалидам, которые обучаются по очной форме в образовательных учреждениях. Максимум — до 23-летнего возраста», — рассказал Миронов.

Он обратил внимание на то, что сейчас некоторые категории граждан имеют право на одновременное получение сразу двух пенсий — родители, вдовы и вдовцы погибших военных, люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, участники Великой Отечественной войны.

Сейчас дети-инвалиды находятся в неравном положении по сравнению со своими здоровыми сверстниками, отметил парламентарий.

«В случае смерти одного из родителей здоровый ребенок может рассчитывать на социальную пенсию по потере кормильца, а ребенок с инвалидностью лишён дополнительных выплат и может получать либо пенсию по инвалидности, либо по потере кормильца», — пояснил Миронов.

Законопроект об информационном взаимодействии по вопросам устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, правительство России внесло в Госдуму.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) обратилась к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть законопроект по недопущению передачи российских детей-сирот в недружественные страны и высказать позицию Следственного комитета РФ по предложенным в нем изменениям.